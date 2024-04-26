Профессор КФУ рассказал, какой будет погода в Казани на майские праздники

В первую половину майских праздников в столице Татарстана ощутимо похолодает. Однако сильных дождей пока не ожидается. Об этом сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«27 апреля в Казани будет тепло, потому что мы попадем в теплый сектор Атлантического циклона. Но потом температурный фон будет понижаться до 5 мая. Ближайшая пентада будет теплее нормы на четыре градуса, а температура в ближайшую декаду соответствует климатической норме. В первую половину майских праздников жаркой погода не будет, потоки будут северными, для нас открывается Арктика», – сказал профессор КФУ.

По предварительному прогнозу Гидромета России, 1 мая днем в Казани воздух прогреется до 17-18 градусов, будет облачно, с прояснениями. Среднесуточная температура в этот день в городе соответствует климатической норме, которая сейчас составляет 8,5 - 9 градуса. 2 мая днем в Казани воздух прогреется до 15 градусов, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Юрий Переведенцев добавил, что первая половина майских праздников будет прохладной, но к 9 мая в Казани должно потеплеть.

Подробнее о прогнозе погоды на майские праздники читайте в материале «Татар-информа» – «Жару охладят арктические потоки: какой будет погода на майские праздники в Казани».