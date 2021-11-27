Профессор КФУ рассказал, как глобальное потепление отразилось на поведении птиц

Глобальное потепление сказывается на поведении перелетных птиц, встречающихся в Татарстане. Об этом сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов.

«В последние годы наблюдается несколько интересных явлений, связанных с поведением птиц, их реакцией на изменение климатических условий. Во-первых, птицы задерживаются на местах основного гнездования, длительное время отлетают в теплые края. На территории Татарстана это зяблики, освянки, пеночки, славки, которые задержались в этом году вплоть до октября. Таким образом, изменяются сроки отлета и прилета птиц», — сказал он.

Рахимов сообщил, что казанские орнитологи наблюдали уникальное явление в конце октября — начале ноября. Тогда еще не улетели некоторые перелетные виды и появились зимующие в республике птицы (среди них были снегири). На севере тоже происходят изменения, поэтому птицы мигрируют по другим срокам, и происходит такое наложение.