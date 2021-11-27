Зяблики летают со снегирями: смена климата вызвала аномалию в поведении птиц Татарстана
Фотографии лебедей на затянутых льдом водоемах Татарстана облетели на днях социальные сети. Почему перелетные птицы меняют привычки и как на их миграцию влияет изменение климата, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».
«С 1928 года средняя зимняя температура в столице Татарстана выросла на 4,7 градуса»
Последние шесть лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений в мире. Самым теплым выдался 2020 год, его глобальная средняя температура составила примерно 14,9 градуса, что на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900 годы). Об этом свидетельствуют данные Всемирной метеорологической организации. Глобальное потепление не обошло стороной Россию и Татарстан.
«За последние 120 лет среднегодовая температура воздуха в Казани повысилась на 3 градуса. В основном повышение происходит в зимнее время. С 1928 по 2017 год средняя зимняя температура в столице Татарстана выросла на 4,7 градуса, а летняя – на 2,2 градуса», – сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.
За минувшие сто лет глобальная температура выросла примерно на 1 градус, и это очень много. Если концентрация углекислого газа удвоится, то данный показатель может подняться еще на 3-4 градуса до конца столетия. В настоящий момент средняя глобальная годовая температура составляет порядка 15 градусов. Это усредненные наблюдения со всех метеостанций. Дальнейшее потепление климата чревато серьезными последствиями.
«Тогда появится еще больше неприятностей. Уровень океана растет, некоторые страны будут подтоплены, разрушится криолитозона, пострадают нефтепроводы, дороги», – сказал профессор КФУ.
Почему происходят глобальные изменения? Официальная точка зрения заключается в том, что климат меняется из-за антропогенного воздействия, выбросов в атмосферу. Поэтому главная задача всех проводимых мероприятий в мире заключается в том, чтобы не допустить удвоения концентрации CO2.
Согласно данным профессора КФУ, меняются характеристики вегетационного периода, сумма активных положительных температур растет. Вегетационный период наступает раньше и заканчивается позднее. Он становится все более теплым и длительным. А вот с осадками дела обстоят несколько хуже. Запас тепла растет, а запас влаги – нет.
Предзимье выдалось теплым
Эта осень в Татарстане и в Казани выдалась аномально теплой. На середину ноября среднесуточная температура в нашем городе не перешла отметку в минус 5 градусов. Температура воздуха в Казани на прошлой неделе была на 2-3 градуса выше климатической нормы.
«Это аномалия тепла. Среднесуточные температуры выше климатических норм на 3 градуса. Сейчас в норме среднесуточная температура в Казани должна быть минус 3 градуса. Тепло обусловлено тем, что мы находимся на южной периферии циклона. Циклон идет с запада на восток, и к концу недели через нас пройдут фронты, выпадут осадки», – пояснил профессор КФУ.
Однако в начале следующей недели в городе ожидается похолодание, среднесуточные температуры придут в норму. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, температура в ноябре в Казани будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Ожидается недобор осадков.
Овсянки и пеночки задержались до октября
Глобальное потепление сказывается на природной среде, влияет на поведение птиц. Подробнее об этом рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов.
«Климат определяет поведенческие аспекты в жизни птиц и животных. Отлеты, перелеты, залегание в спячку, миграционные процессы повязаны с климатическими факторами. Кроме температуры на эти процессы влияет длина светового дня, освещенность и влажность», – сказал он.
Спикер пояснил, что в последние годы наблюдает ряд интересных явлений, связанных с поведением птиц, их реакцией на изменение климата. Во-первых, птицы задерживаются на местах основного гнездования, длительное время не отлетают в теплые края. На территории Татарстана это зяблики, овсянки, пеночки, славки, которые задержались в этом году вплоть до октября. Таким образом, меняются сроки отлета и прилета птиц.
«Мы наблюдали уникальное явление в конце октября – начале ноября, когда еще не улетели некоторые перелетные виды и одновременно появились некоторые перелетные виды птиц, которые прилетают к нам на зиму. Например, снегири. Это было уникальное сочетание. На севере ведь тоже происходят изменения, поэтому птицы мигрируют по другим срокам, и происходит такое наложение», – пояснил Рахимов.
На водоемах Татарстана будут зимовать огари и гоголи
Орнитологи отмечают, что с каждым годом все больше птиц остается в нашей республике на зимовку. Это происходит потому, что зимы стали более мягкими и птицам легче пережить этот период. Зачем тратить энергию на перелет за тысячу километров, когда можно прокормиться в течение теперь уже короткого холодного периода?
Жители Казани уже привыкли к тому, что утки зимуют на озере Кабан, в протоке Булак и других водоемах, где есть открытая вода. На днях орнитологи КФУ насчитали в акваториях Казанки и озера Кабан около 1 тыс. уток. Это те особи, которые, по всей видимости, остались на зимовку.
«Если бы мне сказали лет тридцать назад, что у нас будут зимовать утки на озере Кабан или на Булаке, я бы не поверил. А сейчас это обычное явление. В Москве этот процесс начался значительно раньше, там зимуют не только утки-кряквы, но еще несколько водоплавающих видов – огари, гоголи. И мы надеемся, что в скором времени увидим эти виды на водоемах Татарстана», – сообщил собеседник ИА «Татар-информ».
В настоящее время в Татарстане зимует около 30 видов птиц, в том числе пять-шесть перелетных видов. К примеру, грачи. Прошлой зимой казанские орнитологи насчитали в нашем городе около 2 тыс. зимующих грачей.
«С каждым годом эта цифра увеличивается. Для них полно корма на помойках. Закрытые контейнеры не дают грачам в полной мере насытиться, но пищевых отходов немало на свалках», – отметил орнитолог.
«Лебеди хорошо себя чувствуют на водоемах, покрытых льдом»
В середине ноября соцсети Татарстана пестрили сообщениями от неравнодушных жителей, переживающих за замерзающих на водоемах лебедей. В частности, появилась информация о том, что на озере у авторынка в Казани буквально вмерзли в лед два лебедя. Сотрудники Госкомитета по биоресурсам РТ выехали на место, но птиц не нашли. Вскоре в соцсетях появилось видео от жителей зеленодольского поселка Васильево, обеспокоенных тем, что на озере могут замерзнуть лебеди, оставшиеся на зимовку. Ситуацию прокомментировали в Государственном комитете РТ по биоресурсам.
«У лебедей-шипунов отлет на зимовку начинается в сентябре и затягивается из-за не готовых к перелету молодых птиц, а также по причине позднего ледостава или потому, что птиц устраивает кормовая база на незамерзшем водоеме. В Васильево их подкармливают люди», – сообщили в ведомстве.
Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам рассказали, что помогать оставшимся на зимовку лебедям не стоит.
«Некоторые люди готовы сесть в лодку и ловить лебедей, чтобы забрать их домой и подселить к домашним уткам в сарай. Но делать этого категорически нельзя», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Оказывается, лебеди-шипуны складывают крылья на спине пышным домиком, и у молодых, не отлинявших птиц крылья выглядят неестественно вывернутыми. При этом они абсолютно здоровы. Лебеди хорошо себя чувствуют на водоемах, покрытых льдом, и способны долгое время держать возле полыньи. Но как только полынья замерзает, они улетают.
«Если у граждан все-таки есть сомнения по поводу здоровья птиц, оставшихся на водоеме в холодную пору, они могут проконсультироваться со специалистами Госкомитета РТ по биоресурсам, позвонив по телефону (843) 211-70-78», – сказали в пресс-службе.
Ильгизар Рахимов пояснил, что лебеди задержались в Татарстане из-за теплой погоды.
«На озере в поселке Васильево семья лебедей задержалась. У них были два птенца, но беспокоиться нечего. Лебеди – перелетный вид, они спокойно улетают, как только станет холодать. Пока они держатся, экономят силы. Аналогичные сообщения были с озера у авторынка в Казани, в Арске, Нижнекамске», – сказал профессор КФУ.
Спикер отметил, что дикие птицы постепенно привыкают к присутствию человека. Поэтому лебеди берут корм из рук. Кроме того, в последнее время хищных птиц можно встретить даже в населенных пунктах. Дело в том, что остатки пищи на свалках привлекают голубей, ворон, воробьев и запоздалых перелетных птиц. На них и охотятся хищники. Иногда в города Татарстана залетают крупные совы. Кроме того, иногда по осени над Казанкой можно видеть орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу. Их также привлекает добыча – в частности, перелетные утки, которые в большом количестве остаются на зимовку в городах.