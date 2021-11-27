Зяблики летают со снегирями: смена климата вызвала аномалию в поведении птиц Татарстана

Фотографии лебедей на затянутых льдом водоемах Татарстана облетели на днях социальные сети. Почему перелетные птицы меняют привычки и как на их миграцию влияет изменение климата, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

За последние 120 лет среднегодовая температура воздуха в Казани повысилась на 3 градуса. В основном повышение происходит в зимнее время

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«С 1928 года средняя зимняя температура в столице Татарстана выросла на 4,7 градуса»

Последние шесть лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений в мире. Самым теплым выдался 2020 год, его глобальная средняя температура составила примерно 14,9 градуса, что на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900 годы). Об этом свидетельствуют данные Всемирной метеорологической организации. Глобальное потепление не обошло стороной Россию и Татарстан.

«За последние 120 лет среднегодовая температура воздуха в Казани повысилась на 3 градуса. В основном повышение происходит в зимнее время. С 1928 по 2017 год средняя зимняя температура в столице Татарстана выросла на 4,7 градуса, а летняя – на 2,2 градуса», – сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

За минувшие сто лет глобальная температура выросла примерно на 1 градус, и это очень много. Если концентрация углекислого газа удвоится, то данный показатель может подняться еще на 3-4 градуса до конца столетия. В настоящий момент средняя глобальная годовая температура составляет порядка 15 градусов. Это усредненные наблюдения со всех метеостанций. Дальнейшее потепление климата чревато серьезными последствиями.

Юрий Переведенцев: «С 1928 по 2017 год средняя зимняя температура в столице Татарстана выросла на 4,7 градуса, а летняя – на 2,2 градуса» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Тогда появится еще больше неприятностей. Уровень океана растет, некоторые страны будут подтоплены, разрушится криолитозона, пострадают нефтепроводы, дороги», – сказал профессор КФУ.

Почему происходят глобальные изменения? Официальная точка зрения заключается в том, что климат меняется из-за антропогенного воздействия, выбросов в атмосферу. Поэтому главная задача всех проводимых мероприятий в мире заключается в том, чтобы не допустить удвоения концентрации CO2.

Согласно данным профессора КФУ, меняются характеристики вегетационного периода, сумма активных положительных температур растет. Вегетационный период наступает раньше и заканчивается позднее. Он становится все более теплым и длительным. А вот с осадками дела обстоят несколько хуже. Запас тепла растет, а запас влаги – нет.

Предзимье выдалось теплым

Эта осень в Татарстане и в Казани выдалась аномально теплой. На середину ноября среднесуточная температура в нашем городе не перешла отметку в минус 5 градусов. Температура воздуха в Казани на прошлой неделе была на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Сейчас в норме среднесуточная температура в Казани должна быть минус 3 градуса Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Это аномалия тепла. Среднесуточные температуры выше климатических норм на 3 градуса. Сейчас в норме среднесуточная температура в Казани должна быть минус 3 градуса. Тепло обусловлено тем, что мы находимся на южной периферии циклона. Циклон идет с запада на восток, и к концу недели через нас пройдут фронты, выпадут осадки», – пояснил профессор КФУ.

Однако в начале следующей недели в городе ожидается похолодание, среднесуточные температуры придут в норму. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, температура в ноябре в Казани будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Ожидается недобор осадков.

Овсянки и пеночки задержались до октября

Глобальное потепление сказывается на природной среде, влияет на поведение птиц. Подробнее об этом рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов.

«Климат определяет поведенческие аспекты в жизни птиц и животных. Отлеты, перелеты, залегание в спячку, миграционные процессы повязаны с климатическими факторами. Кроме температуры на эти процессы влияет длина светового дня, освещенность и влажность», – сказал он.

Глобальное потепление сказывается на природной среде, влияет на поведение птиц Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Спикер пояснил, что в последние годы наблюдает ряд интересных явлений, связанных с поведением птиц, их реакцией на изменение климата. Во-первых, птицы задерживаются на местах основного гнездования, длительное время не отлетают в теплые края. На территории Татарстана это зяблики, овсянки, пеночки, славки, которые задержались в этом году вплоть до октября. Таким образом, меняются сроки отлета и прилета птиц.

«Мы наблюдали уникальное явление в конце октября – начале ноября, когда еще не улетели некоторые перелетные виды и одновременно появились некоторые перелетные виды птиц, которые прилетают к нам на зиму. Например, снегири. Это было уникальное сочетание. На севере ведь тоже происходят изменения, поэтому птицы мигрируют по другим срокам, и происходит такое наложение», – пояснил Рахимов.

На водоемах Татарстана будут зимовать огари и гоголи

Орнитологи отмечают, что с каждым годом все больше птиц остается в нашей республике на зимовку. Это происходит потому, что зимы стали более мягкими и птицам легче пережить этот период. Зачем тратить энергию на перелет за тысячу километров, когда можно прокормиться в течение теперь уже короткого холодного периода?

Жители Казани уже привыкли к тому, что утки зимуют на озере Кабан, в протоке Булак и других водоемах, где есть открытая вода Фото: © ИА «Татар-информ»

Жители Казани уже привыкли к тому, что утки зимуют на озере Кабан, в протоке Булак и других водоемах, где есть открытая вода. На днях орнитологи КФУ насчитали в акваториях Казанки и озера Кабан около 1 тыс. уток. Это те особи, которые, по всей видимости, остались на зимовку.

«Если бы мне сказали лет тридцать назад, что у нас будут зимовать утки на озере Кабан или на Булаке, я бы не поверил. А сейчас это обычное явление. В Москве этот процесс начался значительно раньше, там зимуют не только утки-кряквы, но еще несколько водоплавающих видов – огари, гоголи. И мы надеемся, что в скором времени увидим эти виды на водоемах Татарстана», – сообщил собеседник ИА «Татар-информ».

В настоящее время в Татарстане зимует около 30 видов птиц, в том числе пять-шесть перелетных видов. К примеру, грачи. Прошлой зимой казанские орнитологи насчитали в нашем городе около 2 тыс. зимующих грачей.

В Москве этот процесс начался значительно раньше, там зимуют не только утки-кряквы, но еще несколько водоплавающих видов – огари, гоголи Фото: © Николай Штыков

«С каждым годом эта цифра увеличивается. Для них полно корма на помойках. Закрытые контейнеры не дают грачам в полной мере насытиться, но пищевых отходов немало на свалках», – отметил орнитолог.

«Лебеди хорошо себя чувствуют на водоемах, покрытых льдом»

В середине ноября соцсети Татарстана пестрили сообщениями от неравнодушных жителей, переживающих за замерзающих на водоемах лебедей. В частности, появилась информация о том, что на озере у авторынка в Казани буквально вмерзли в лед два лебедя. Сотрудники Госкомитета по биоресурсам РТ выехали на место, но птиц не нашли. Вскоре в соцсетях появилось видео от жителей зеленодольского поселка Васильево, обеспокоенных тем, что на озере могут замерзнуть лебеди, оставшиеся на зимовку. Ситуацию прокомментировали в Государственном комитете РТ по биоресурсам.

«У лебедей-шипунов отлет на зимовку начинается в сентябре и затягивается из-за не готовых к перелету молодых птиц, а также по причине позднего ледостава или потому, что птиц устраивает кормовая база на незамерзшем водоеме. В Васильево их подкармливают люди», – сообщили в ведомстве.

У лебедей-шипунов отлет на зимовку начинается в сентябре и затягивается из-за не готовых к перелету молодых птиц Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам рассказали, что помогать оставшимся на зимовку лебедям не стоит.

«Некоторые люди готовы сесть в лодку и ловить лебедей, чтобы забрать их домой и подселить к домашним уткам в сарай. Но делать этого категорически нельзя», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказывается, лебеди-шипуны складывают крылья на спине пышным домиком, и у молодых, не отлинявших птиц крылья выглядят неестественно вывернутыми. При этом они абсолютно здоровы. Лебеди хорошо себя чувствуют на водоемах, покрытых льдом, и способны долгое время держать возле полыньи. Но как только полынья замерзает, они улетают.

«Если у граждан все-таки есть сомнения по поводу здоровья птиц, оставшихся на водоеме в холодную пору, они могут проконсультироваться со специалистами Госкомитета РТ по биоресурсам, позвонив по телефону (843) 211-70-78», – сказали в пресс-службе.

Ильгизар Рахимов пояснил, что лебеди задержались в Татарстане из-за теплой погоды.

Лебеди – перелетный вид, они спокойно улетают, как только станет холодать. Пока они держатся, экономят силы Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«На озере в поселке Васильево семья лебедей задержалась. У них были два птенца, но беспокоиться нечего. Лебеди – перелетный вид, они спокойно улетают, как только станет холодать. Пока они держатся, экономят силы. Аналогичные сообщения были с озера у авторынка в Казани, в Арске, Нижнекамске», – сказал профессор КФУ.

Спикер отметил, что дикие птицы постепенно привыкают к присутствию человека. Поэтому лебеди берут корм из рук. Кроме того, в последнее время хищных птиц можно встретить даже в населенных пунктах. Дело в том, что остатки пищи на свалках привлекают голубей, ворон, воробьев и запоздалых перелетных птиц. На них и охотятся хищники. Иногда в города Татарстана залетают крупные совы. Кроме того, иногда по осени над Казанкой можно видеть орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу. Их также привлекает добыча – в частности, перелетные утки, которые в большом количестве остаются на зимовку в городах.