Профессор КФУ рассказал, как долго в Казани будет властвовать непогода

В конце марта в Казань вернулась зима, 28-го числа с утра выпал небольшой снег, среднесуточная температура ниже климатической нормы на четыре градуса. Как долго непогода задержится в городе, «Татар-информу» рассказал профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«Весна в этом году выдалась не ранняя. Нынешняя холодная аномалия обусловлена тем, что мы находимся под влиянием циклонов, которые приходят с северо-запада с фронтальными системами. Обширный многоцентровой циклон принес похолодание. Согласно прогнозу, с сегодняшнего дня будут выпадать достаточно обширные осадки. В ближайшую ночь в Казани ожидаются осадки в виде снега. Завтра мы будем в теплом секторе циклона, поэтому температура днем поднимется до 5 градусов. Потом мы перейдем в его тыловую часть, ожидается северный, холодный ветер, произойдет понижение температуры», — пояснил собеседник агентства.

Профессор КФУ предупредил, что в среду и четверг будет идти снег с дождем. В норме на сегодняшний день среднесуточная температура в Казани должна составлять -0,2 градуса. Фактически среднесуточная температура составляет -4 градуса.

«Характер погоды неустойчивый, давление скачет то вверх, то вниз, температура тоже. Характер погоды в конце марта — начале апреля определяют циклоны с Атлантики», — добавил Переведенцев.

Об ухудшении погодных условий 29 марта предупредил Гидрометцентр РТ. При прохождении фронтальных разделов по республике ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные.

«Метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров. Местами гололед. Сильный южный, юго-западный ветер местами порывами 18–23 метров в секунду. На дорогах гололедица, снежная каша, местами образование снежных заносов», — отмечают метеорологи.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в конце недели в Казани ожидаются сильные осадки. Если прогноз оправдается, то буквально за несколько первых дней апреля на столицу Татарстана может обрушиться месячная норма осадков.

«Норма осадков в апреле в нашем городе составляет 36 миллиметров. Однако прогноз вероятностный и может не оправдаться», — уточнил профессор университета.

Юрий Переведенцев также проинформировал, по климатическим меркам переход среднесуточной температуры через нулевую отметку должен произойти в период с 31 марта по 2 апреля. В Казани заметно потеплеет лишь к концу недели, 1 апреля. По предварительному прогнозу, 2 и 3 апреля в дневные часы в городе столбики термометров могут подняться до 8 градусов.