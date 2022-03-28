В Татарстане ожидается снег, мокрый снег и метели с ухудшением видимости

Завтра, 29 марта, в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, ночью — с прояснениями. Прогнозируются осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами сильные. В отдельных муниципалитетах, включая Казань, вероятны метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров, а также гололед.

Сильный южный и юго-западный ветер кое-где, в том числе и в столице региона, временами будет достигать 18–23 м/с. На дорогах образуется гололедица и снежная каша, местами возможны снежные заносы, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в ночные часы составит от -5 до -10 градусов (на востоке — до -15). Днем потеплеет до +1, +6 градусов. В Казани — от -6 до -8 градусов в темное время суток и от 3 до 5 градусов выше нуля в светлое.

При этом метеорологи предупреждают, что «изменения погодных условий будет также сопровождаться значительными колебаниями атмосферного давления».