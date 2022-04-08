Профессор КФУ предупредил об ускорении паводка из-за аномального тепла

Из-за аномального тепла, которое принес в Татарстан циклон с Балтийского моря, могут ускориться паводковые процессы. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географический наук Юрий Переведенцев.

«Сейчас через нас проходит волна тепла. Сегодня по климату среднесуточная температура должна составлять порядка 3 градусов, а по факту она значительно выше. В пятницу произошел устойчивый переход через 5 градусов, а это начало вегетационного периода. Природа должна начать жить по весенним законам», – сказал он.

Специалист отметил, что в этом году «засиделись озимые под снегом». В начале апреля на Казань обрушилась почти месячная норма осадков, а сейчас резко потеплело. Поэтому весенние процессы могут заметно ускориться.

«Снег сойдет быстро, половодье может быть бурным», – подчеркнул профессор КФУ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что при неблагоприятном развитии весеннего половодья более 200 населенных пунктов, порядка 20 автомобильных мостов, а также ряд социально значимых объектов и объектов экономики Татарстана могут оказаться в зоне подтопления.