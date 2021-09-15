Профессор КФУ: В ближайшие дни Казань бабье лето не увидит

Короткое потепление на этой неделе в Казани нельзя считать бабьим летом. Об этом ИА «Татар-информ» заявил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«У нас сейчас идет западный процесс, он очень неустойчивый, в минувшую субботу промелькнул гребешок, который создал хорошую погоду, и ушел на восток. В понедельник и вторник мы находились в теплом секторе Атлантического циклона, поэтому в Казани было тепло. Сейчас мы переходим в его тыловую часть, преобладают северные потоки. Но это было не бабье лето. Классическое бабье лето — это когда стоит антициклон, сухо и солнечно», — сказал он.

Спикер отметил, что бабье лето в нашей полосе чаще бывает в середине или во второй половине сентября, редко — в октябре. Золотая осень наступает тогда, когда приходит антициклон и устанавливается сухая, солнечная погода. Дневные температуры могут подниматься до 20 градусов тепла и даже выше. Бабье лето может длиться от одного-двух дней до двух недель. Однако в некоторые годы его в Казани не было.

«В ближайшие дни мы бабье лето не увидим. У нас по-прежнему идет западный процесс. Этот циклон пройдет, ему на смену идет другой — с юго-запада, а следом третий — с Атлантики. Погода будет все время переменчивой. Блокирующего антициклона в ближайшую декаду не будет», — заключил Юрий Переведенцев.