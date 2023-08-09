Профессор КФУ оценил вероятность повышения ключевой ставки Центробанка в сентябре

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Решение на заседании Центробанка по ключевой ставке 15 сентября будет целиком и полностью зависеть от ситуации в российской экономике и, в частности, от курса рубля по отношению к основным мировым валютам. При стабилизации ситуации на валютном рынке ставка может сохраниться на прежнем уровне, рассказал доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

«Конечно, если окажется, что последнее повышение сыграло свою роль и было достаточно эффективно, ситуация на рынке стабилизируется и успокоится, то могут и не повысить», — отметил он в интервью «Татар-информу».

По словам Коха, сохранение ставки на прежнем уровне — это один из интересов Центробанка и, если бы появилась такая возможность, регулятор и вовсе уменьшил бы ее.

Напомним, 21 июля совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Следующее заседание запланировано на 15 сентября.