Профессор КФУ объяснил причину запоздалого прихода аномальной жары в Казань

Во второй половине этой недели в Казань наконец-то придет 30-градусная жара. В этом году начало лета выдалось в городе прохладным. Причины запоздалого прихода жары «Татар-информу» объяснил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В ближайшие дни среднесуточные температуры ожидаются выше климатической нормы. Мы находимся под влиянием антициклона. В Москве уже вчера и позавчера стояла жара за 30 градусов. Почему она тогда не дошла до нас? Столица находится ближе к центру циклона, а мы находимся на периферии, сюда заглядывает северный ветер. Сейчас антициклон перемещается в сторону востока, мы будем ближе к центру, поэтому ожидается повышение температуры, 30-градусная жара», – сказал он.

По прогнозу Гидромета РФ, в среду – 6 июля в Казани воздух днем прогреется до 27 градусов тепла, а в последующие дни – до 30 градусов. В выходные дни местами возможны кратковременные осадки.

Отметим, что в прошлом году лето в Казани выдалось жарким. Некоторые горожане купались в водоемах уже в конце мая. В этом году температура в мае в городе была на несколько градусов ниже климатической нормы, в начале месяца выпадали град и снег. Среднемесячная температура в июне в городе была тоже на один градус ниже нормы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан придет жаркая погода — днем ожидается до +32 градусов.