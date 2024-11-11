Казанцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов — Леониды

Леониды в 1966 году

Фото: NASA

С 6 по 30 ноября жители Земли могут наблюдать метеорный поток Леониды. Но пика активности он достигнет в ночь с 17 на 18 ноября, сообщает пресс-служба Московского планетария.

По оценке астрономов, в час в зените ожидается около 15 быстрых метеоров белого цвета. При этом звездопад окажется хорошо виден в обоих полушариях.

Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Льва, в честь которых они названы, поднимается высоко над горизонтом, отметили в планетарии.

Изображение: planetarium-moscow.ru

Скорость метеоров Леонид достигает 71 км/с. Для успешного наблюдения звездопада крайне желательно максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. Однако на этот раз Луна (на 15 ноября придется полнолуние) существенно помешает любителям астрономии.

Название Леониды метеорный поток получил от созвездия Льва (по латыни – Leo), в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). Порождается же звездопад остатками кометы 55P / Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу.

Интенсивность потока меняется от года к году. Но каждые 33 года с приближением кометы поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов. Последние происходили в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах. В 1966-м наблюдалось 10 тыс. метеоров в час, но повториться такой шторм сможет только в 2099 году.

Впрочем, комета 55P / Темпеля-Туттля вновь вернется к Солнцу в 2031 и 2064 годах, из-за чего Леониды, возможно, будут усиливаться до 100 или немного более метеоров в час. В последний раз комета сближалась со светилом в 1998-м.