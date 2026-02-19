Профессии в зоне риска: кого ИИ заменит в первую очередь в Татарстане

Технологические изменения, автоматизация и искусственный интеллект оказывают влияние на рынок труда в Татарстане. Однако ИИ еще не достиг того уровня развития, чтобы полностью вытеснить с рынка труда какую-либо профессию. Но всё же существуют категории сотрудников, находящиеся в зоне риска, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе SuperJob.ru.

«В первую очередь под оптимизацию могут попасть работники, чьи функции связаны с простыми и повторяющимися операциями. Есть риски для позиций с размытыми функциями, а также для сотрудников с высокой зарплатой, не подкрепленной уникальной экспертизой. В частности, в IT-секторе наблюдается переизбыток начинающих специалистов при острой нехватке высококвалифицированных кадров (senior-разработчиков, архитекторов, DevOps-инженеров, специалистов по кибербезопасности)», – рассказали в пресс-службе.

Нужно помнить, что ИИ отрабатывает конкретные, поставленные ему человеком задачи и разбрасываться людьми сегодня работодатели не готовы, подчеркивают эксперты.

По прогнозам SuperJob, в ближайшее время «мы не увидим волны сокращений из-за внедрения ИИ», а процесс замены труда людей на труд машин на рутинных операциях будет происходить постепенно. Это значит, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, перестанут нанимать новых.

