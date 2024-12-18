Проезд в общественном транспорте Альметьевска и Нижнекамска подорожает на 5 рублей

С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Альметьевска и Нижнекамска повысится на 5 рублей. При покупке в салоне транспортного средства билет будет стоить 40 рублей, сообщили в телеграм-канале Госкомитета РТ по тарифам.

В сообщении отмечается, что инициатива исходила от исполкомов городов, при этом от Нижнекамска поступило предложение о повышении цен до 50 рублей за поездку.

«Стоимость проезда в Нижнекамске, Альметьевске с 1 января 2025 года при приобретении билета в салоне транспортного средства составит 40 рублей. Выгодными остаются поездки при оплате билетами длительного пользования, стоимость одной составит 30 рублей», — уточнили в пресс-службе.

По данным комитета, повышение связано с увеличением индекса потребительских цен, ростом цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, ростом показателя МРОТ, затрат на техобслуживание, транспортную безопасность и ремонт.

Решение согласовано с профильными ведомствами и министерствами. После регистрации Минюстом РТ постановление появится на официальном портале правовой информации.

Ранее «Татар-информ» рассказал о повышении стоимости проезда в Набережных Челнах с 1 января.