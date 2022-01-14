Проезд в автобусах Бугульмы подорожает до 30 рублей

В Бугульме с понедельника, 17 января, проезд в автобусах подорожает до 30 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Бугульминского района Татарстана.

Подорожание проезда связано с повышением цен на топливо, расходные материалы и запчасти для транспорта.

Как пояснили ИА «Татар-информ» в администрации, сейчас в городе перевозка пассажиров временно осуществляется по четырем объединенным маршрутам: №11/12, 6, 1 и 10.

На начало 2021 года перевозчик обслуживал восемь городских маршрутов, однако в октябре прошлого года движение общественного транспорта в Бугульме было приостановлено. Официального перевозчика в городе пока так и нет.

Последнее повышение цен производилось в январе 2021 года — с января стоимость проезда подняли с 18 до 25 рублей.