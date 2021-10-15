В Бугульме приостановлена работа общественного транспорта

В Бугульме перестал ходить общественный транспорт. Деятельность единственного перевозчика, обслуживающего городские маршруты, приостановлена из-за прокурорской проверки. Причиной проверок стали жалобы местных жителей на большие интервалы ожидания автобусов и удорожание проезда.

Владелец автотранспортного предприятия — ИП Минаев. Из-за проверок исполком был вынужден досрочно расторгнуть договор с единственным перевозчиком.

«В городе проживают 82 488 человека. Сейчас большая часть из них вынуждена передвигаться на такси или пешком», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Бугульминского района.

На начало 2021 года перевозчик обслуживал восемь городских маршрутов.

«На начало 2021 года на балансе предприятия было 18 единиц техники марки „ПАЗ-32054“ и Volgabus 4298G. Последнее обновление автопарка произошло в 2017-2018 годах. Собственных финансовых возможностей обеспечить качественное обновление парка в последние годы у предприятия не было. Ключевую роль здесь сыграло полное отсутствие государственных дотаций на обслуживание городских маршрутов. Кроме того, тариф на проезд с 2016 по 2021 год не менялся и составлял 18 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Изменений не было до 2021 года — с января стоимость проезда подняли до 25 рублей. «Однако за эти 5 лет предприятие понесло колоссальные убытки. За этот период времени стоимость бензина увеличилась на 35%, а затраты на обслуживание и ремонт автобусного парка выросли в совокупности на 50%», — уточнил источник.

4 октября исполком объявил конкурс по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам. Информация размещена на официальном сайте Бугульминского муниципального района. Заявок на участие в конкурсе на сегодняшний день не поступало.