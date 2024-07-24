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Общество 24 июля 2024 15:22

Проезд по Выборгскому переулку в Казани частично перекроют до 7 сентября

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С 26 июля в Казани введут ограничение на движение по Выборгскому переулку. Оно продлится почти полтора месяца — до 7 сентября, рассказали в мэрии столицы РТ.

На время капремонта внутриквартальных сетей для автомобилей и пешеходов полностью закроют тротуар и проезжую часть на отрезке от дома №4 по Выборгскому переулку до №3 по улице Выборгской.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в городе на два месяца ограничат движение по улице Фучика, где реконструируют тепловод.

#ограничение движения
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