Проезд по Выборгскому переулку в Казани частично перекроют до 7 сентября

С 26 июля в Казани введут ограничение на движение по Выборгскому переулку. Оно продлится почти полтора месяца — до 7 сентября, рассказали в мэрии столицы РТ.

На время капремонта внутриквартальных сетей для автомобилей и пешеходов полностью закроют тротуар и проезжую часть на отрезке от дома №4 по Выборгскому переулку до №3 по улице Выборгской.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в городе на два месяца ограничат движение по улице Фучика, где реконструируют тепловод.