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Проезд по Выборгскому переулку в Казани частично перекроют до 7 сентября
С 26 июля в Казани введут ограничение на движение по Выборгскому переулку. Оно продлится почти полтора месяца — до 7 сентября, рассказали в мэрии столицы РТ.
На время капремонта внутриквартальных сетей для автомобилей и пешеходов полностью закроют тротуар и проезжую часть на отрезке от дома №4 по Выборгскому переулку до №3 по улице Выборгской.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в городе на два месяца ограничат движение по улице Фучика, где реконструируют тепловод.
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