Проезд по Вознесенскому тракту будет оставаться платным до 2048 года

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Проезд по второму участку Вознесенского тракта в Казани будет оставаться платным еще почти 24 года, до 15 декабря 2048-го. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Речь идет об участке Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 «Волга» протяженностью 7,6 километра. В качестве бесплатной альтернативы будет выступать Мамадышский тракт (протяженность – 7,184 километра).

Подробнее о том, как можно оплатить использование второго этапа Вознесенского тракта – от проспекта Победы до трассы М7 «Волга», читайте в материале «Татар-информа».