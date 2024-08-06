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Общество 6 августа 2024 16:21

Проезд по улице Айвазовского в Казани ограничат из-за ремонта водопровода

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С 9 августа в Казани ограничат движение по улице Айвазовского. Временные неудобства связаны с работами на сетях водоснабжения, объяснили в мэрии столицы РТ.

До 5 сентября для транспорта частично закроют участок в районе домов №16 и 19.

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#ограничение движения
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