news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Проезд по улице Айвазовского в Казани ограничат из-за ремонта водопровода
Скопировать ссылку
С 9 августа в Казани ограничат движение по улице Айвазовского. Временные неудобства связаны с работами на сетях водоснабжения, объяснили в мэрии столицы РТ.
До 5 сентября для транспорта частично закроют участок в районе домов №16 и 19.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400