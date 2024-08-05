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На двух улицах в Вахитовском районе Казани ограничат проезд до конца августа
В Казани поэтапно ограничат движение по двум улицам в Вахитовском районе. В целом меры будут действовать до конца августа, рассказали в мэрии столицы РТ.
Ограничение вводится на время строительства трассы водопровода, а также ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций.
С 9 по 16 августа частично перекроют проезд рядом с домом №110 по улице Тукая. На участке по улице Садыковой, в районе дома №12к1 по улице Салиха Сайдашева, — по 18 августа. Затем с 19-го по 31-е число ограничение будет действовать на участке от дома №110 по улице Тукая до дома №47 по улице Садыковой.
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