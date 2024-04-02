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Общество 2 апреля 2024 18:14

Проезд по трем улицам в Казани ограничен из-за ремонта парка Тысячелетия

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В Казани частично перекроют движение по улицам Айдинова, Салимжанова и Островского. Мера будет принята на время ремонта в парке Тысячелетия, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Ограничение начнет действовать поэтапно: до 13 мая для проезда будет недоступен участок от дома №38 по улице Островского до улицы Айдинова, а также отрезок улицы Айдинова — от Салимжанова до Островского.

С 7 апреля до 13 мая движение транспорта и пешеходов ограничат по улице Салимжанова: от улицы Айдинова до дома №1 по улице Салимжанова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк Тысячелетия обновят к саммиту БРИКС, который состоится в Казани осенью 2024 года.

#ограничение движения
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