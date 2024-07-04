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Проезд по проспекту Ямашева в Казани ограничат до 25 июля
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С 15 по 25 июля в Казани ограничат движение по проспекту Ямашева, сообщили в мэрии столицы РТ.
Здесь будут проводиться работы по ремонту межрельсового настила. Частично перекрывать проезд в районе пересечения с улицей Адоратского будут ночами.
Работы планируют вести с 22.00 до 6.00.
Как сообщал «Татар-информ», по этой же причине ограничат движение по улице Зорге.
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