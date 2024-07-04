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Общество 4 июля 2024 19:18

В Казани на несколько ночей ограничат проезд по участку улицы Зорге

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С 8 по 18 июля в Казани ограничат движение по участку улицы Зорге. Мера принята на время ремонта межрельсового настила, объяснили в мэрии столицы РТ.

В этот период частично перекроют отрезок улицы в районе пересечения с ул.Танковой. При этом перекрытие будет проводиться ночами — с 22.00 до 6.00.

#ограничение движения
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