Проезд по нескольким улицам Казани ограничат на время «Игр будущего»

На нескольких участках улиц Казани ограничат проезд на время мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом рассказали в мэрии столицы РТ.

Меры будут приниматься поэтапно:

— с 17 по 23 февраля — на отрезке ул.Бичурина — от здания №46 по ул.Чистопольской до ул.Хакима;

— с 22 по 27 февраля — по местным проездам вокруг Казанского цирка. Ограничение затронет участки от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковки на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона. Оно коснется также части парковочной зоны до спуска в подземный переход;

— с 21 февраля до 1 марта частично перекроют движение по дороге по ул.Такташа — от ул.Спартаковской до ул.Салимжанова, на заездных карманах по левой стороне последней улицы, перед зданием ИТ-парка им.Б.Рамеева.

В исполкоме уточнили, что исключением станет транспорт, оборудованный спецпропусками.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, аккредитация СМИ на «Игры будущего» в Казани продлится до 5 февраля.