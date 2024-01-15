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Проезд по нескольким улицам Казани ограничат на время «Игр будущего»
На нескольких участках улиц Казани ограничат проезд на время мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом рассказали в мэрии столицы РТ.
Меры будут приниматься поэтапно:
— с 17 по 23 февраля — на отрезке ул.Бичурина — от здания №46 по ул.Чистопольской до ул.Хакима;
— с 22 по 27 февраля — по местным проездам вокруг Казанского цирка. Ограничение затронет участки от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковки на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона. Оно коснется также части парковочной зоны до спуска в подземный переход;
— с 21 февраля до 1 марта частично перекроют движение по дороге по ул.Такташа — от ул.Спартаковской до ул.Салимжанова, на заездных карманах по левой стороне последней улицы, перед зданием ИТ-парка им.Б.Рамеева.
В исполкоме уточнили, что исключением станет транспорт, оборудованный спецпропусками.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.
Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, аккредитация СМИ на «Игры будущего» в Казани продлится до 5 февраля.
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