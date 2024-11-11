Проезд и парковку возле Центрального стадиона в Казани ограничили на 10 дней

До 21 ноября в Казани ограничено движение в районе Центрального стадиона. Меры приняты на время проведения выставки трофейной военной техники НАТО. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Меры распространяются на площадь перед стадионом, а также парковку машин на данном участке.

Планируется, что ограничение будет снято в полночь 21 ноября.