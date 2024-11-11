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Общество 11 ноября 2024 10:17

Проезд и парковку возле Центрального стадиона в Казани ограничили на 10 дней

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До 21 ноября в Казани ограничено движение в районе Центрального стадиона. Меры приняты на время проведения выставки трофейной военной техники НАТО. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Меры распространяются на площадь перед стадионом, а также парковку машин на данном участке.

Планируется, что ограничение будет снято в полночь 21 ноября.

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#центральный стадион #парковка
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