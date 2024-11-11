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Проезд и парковку возле Центрального стадиона в Казани ограничили на 10 дней
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До 21 ноября в Казани ограничено движение в районе Центрального стадиона. Меры приняты на время проведения выставки трофейной военной техники НАТО. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.
Меры распространяются на площадь перед стадионом, а также парковку машин на данном участке.
Планируется, что ограничение будет снято в полночь 21 ноября.
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