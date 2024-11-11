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В Казань доставили выставку трофейной техники НАТО
В Казань доставили экспонаты выставки «Сила в Правде, гордость и Победа», на которой представили захваченную технику НАТО.
Экспозиция расположится у Центрального стадиона города. Здесь будут представлены 14 образцов боевых машин, которые запад отправил в качестве военной помощи Украине.
Экскурсию для казанцев проведут военные. Они в деталях расскажут о том, как были подбиты и захвачены танки, бронетранспортеры и другие экспонаты.
Кроме этого, зрителям покажут стрелковое оружие США, Швеции и Украины. Всего более 40 образцов. Среди них пулемет Браунинга производства США и украинский 40-мм гранатомет УАГ-40.
Главная задача выставки – показать, что непобедимость западного оружия – всего лишь миф. Еще одна цель –патриотическое воспитание молодежи. Экспонаты покажут старшеклассникам, учащимся колледжей и техникумов и студентам.
Выставка откроется 13 ноября и будет работать ежедневно с 10.00 до 16.00 до 19 ноября.
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