Проекты учреждений культуры Татарстана смогут выиграть в грантовом конкурсе Минкульта

Учреждения культуры Татарстана смогут побороться за гранты в конкурсе по созданию городской татарской и русской культурно-досуговой среды в 2024 году. Заявочная кампания продлится с 26 февраля по 25 марта, сообщает Минкультуры РТ.

«Целями предоставления гранта является: сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в республике», – отметили в министерстве.

Заявки и документы предоставляются в обязательном порядке как на бумажном виде, так и на электронном носителе по адресу: Казань, ул. Пушкина, д. №66/33, 2-й этаж, каб. 205 (предоставленные материалы и электронный носитель не возвращаются).

Грантовый конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023-2030 годы», утвержденной постановлением Кабминов РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно высказывался о важности сохранения родных языков народов, проживающих в республике. Он подчеркивал, что забота о представителях каждого народа в Татарстане – основа единства.