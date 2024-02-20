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Проекты учреждений культуры Татарстана смогут выиграть в грантовом конкурсе Минкульта
Учреждения культуры Татарстана смогут побороться за гранты в конкурсе по созданию городской татарской и русской культурно-досуговой среды в 2024 году. Заявочная кампания продлится с 26 февраля по 25 марта, сообщает Минкультуры РТ.
«Целями предоставления гранта является: сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в республике», – отметили в министерстве.
Заявки и документы предоставляются в обязательном порядке как на бумажном виде, так и на электронном носителе по адресу: Казань, ул. Пушкина, д. №66/33, 2-й этаж, каб. 205 (предоставленные материалы и электронный носитель не возвращаются).
Грантовый конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023-2030 годы», утвержденной постановлением Кабминов РТ.
Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно высказывался о важности сохранения родных языков народов, проживающих в республике. Он подчеркивал, что забота о представителях каждого народа в Татарстане – основа единства.
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