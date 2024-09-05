Проекты пяти общественных пространств в Татарстане прошли экспертизу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проекты четырех общественных пространств в Татарстане прошли государственную экспертизу проектной документации. Результаты опубликованы государственной информационной системе ЕГРЗ.

Речь идет о второй очереди сквера «Юный корабел» в Зеленодольске и набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах, четвертой очереди парка «Спортивный» в Муслюмове и третьей очереди Набережной карьера в селе Абсалямово Ютазинского района, побережье Альметьевского водохранилища. Разработкой документации по всем объектом занималась проектная компания «Мелиорация».

Благоустройство набережной Табеева вместе с парком «Прибрежный», сообщал ранее «Татар-информ», входит в концепцию последовательного развития единой системы рекреационных пространств в Набережных Челнах. Работы в рамках третьего этапа здесь планируют завершить до конца года и продолжить благоустройство в 2025-м.

Наряду с ними побережье Альметьевского водохранилища в 2024 году вошло в число победителей Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. Развитие территории началось два года назад.

Объекты для благоустройства отбирали для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.