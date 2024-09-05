Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Проекты пяти общественных пространств в Татарстане прошли экспертизу
Проекты четырех общественных пространств в Татарстане прошли государственную экспертизу проектной документации. Результаты опубликованы государственной информационной системе ЕГРЗ.
Речь идет о второй очереди сквера «Юный корабел» в Зеленодольске и набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах, четвертой очереди парка «Спортивный» в Муслюмове и третьей очереди Набережной карьера в селе Абсалямово Ютазинского района, побережье Альметьевского водохранилища. Разработкой документации по всем объектом занималась проектная компания «Мелиорация».
Благоустройство набережной Табеева вместе с парком «Прибрежный», сообщал ранее «Татар-информ», входит в концепцию последовательного развития единой системы рекреационных пространств в Набережных Челнах. Работы в рамках третьего этапа здесь планируют завершить до конца года и продолжить благоустройство в 2025-м.
Наряду с ними побережье Альметьевского водохранилища в 2024 году вошло в число победителей Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. Развитие территории началось два года назад.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»