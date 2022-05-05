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Спорт
5 мая 2022  21:32
Дамир Садриев

Проекты по строительству ряда спортивных объектов Казани находятся на стадии заморозки

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что проекты по строительству ряда спортивных объектов в Казани заморожены на неопределенный срок. 

«Пока проект [строительства Международного центра развития водных видов спорта] заморожен, в силу понятных причин. Мы этот проект не бросаем, но заморозили до благоприятных времен. Все, что мы заявляли, заморожено, это и проект Центра пляжных видов спорта, проект еще одного катка, большой многофункциональной арены, которую мы хотели [построить] к 2025 году», – цитирует Леонова ТАСС.

Стоит отметить, что в 2025 году столица Татарстана должна принять чемпионат мира по водным видам спорта.

Ранее в Министерстве спорта Республики Татарстан прошла отчетно-выборная конференция Федерации волейбола РТ.

#министерство спорта рт #леонов владимир #чемпионат мира по водным вида спорта
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