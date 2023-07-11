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Экономика 11 июля 2023 14:39

Проекты группы ЭНЭЛТ из Татарстана профинансируют на 4 млрд рублей

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Татарстанская группа ЭНЭЛТ, занимающаяся разработкой решений для систем бесперебойного электропитания, получит финансирование в размере 4 млрд рублей на свои проекты. Соглашение заключено на стенде республики на выставке «Иннопром — 2023» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Минпромторг РТ.

Участником церемонии подписания документа стал глава татарстанского Минпромторга Олег Коробченко.
Подробнее о соглашениях, которых рассчитывали заключить на выставке компании из РТ, и продукции, представленной Татарстаном, можно узнать в материале «Татар-информа».

#минпромторг рт
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