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Проекты группы ЭНЭЛТ из Татарстана профинансируют на 4 млрд рублей
Татарстанская группа ЭНЭЛТ, занимающаяся разработкой решений для систем бесперебойного электропитания, получит финансирование в размере 4 млрд рублей на свои проекты. Соглашение заключено на стенде республики на выставке «Иннопром — 2023» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Минпромторг РТ.
Участником церемонии подписания документа стал глава татарстанского Минпромторга Олег Коробченко.
Подробнее о соглашениях, которых рассчитывали заключить на выставке компании из РТ, и продукции, представленной Татарстаном, можно узнать в материале «Татар-информа».
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