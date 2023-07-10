«Метеор», технологии литья алюминия и лифты: что покажет Татарстан на «Иннопроме-2023»

Рустам Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром-2023»

Фото: t.me/made_in_tatarstan

«Это возможность всем нам “сверить часы”»

«Иннопром-2023» – это не только главная промышленная выставка страны, но и важнейшая международная площадка, где российские производители встречаются с иностранными партнерами, сказал «Татар-информу» вице-премьер ­– министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Это возможность всем нам “сверить часы” и выработать основные предложения и решения, которые касаются развития производств, торговли и укрепления технологического суверенитета», – заявил он. ​

Коробченко отметил, что главная тема «Иннопрома» в этом году – «Устойчивое производство: стратегии обновления». То есть предприниматели смогут обсудить новые подходы работы на рынках и в производстве, и один из важнейших вопросов в современных реалиях – кадровый.

В Минпромторге РТ уточнили, что особое внимание при формировании республиканской экспозиции уделяли инновационным разработкам и успешным практикам внедрения межрегиональных производственных коопераций в целях достижения промышленного суверенитета.

Стенд Татарстана выполнен в белых тонах, основной акцент – на цифровых экранах, где будут демонстрироваться достижения промышленников Фото: t.me/made_in_tatarstan

«Метеор» и зарядные станции

В выставке примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, он находится в Екатеринбурге с рабочим визитом. Он встретится с руководителями ряда регионов и примет участие в запуске завода компании «Соллерс», который займется производством двигателей в ОЭЗ «Алабуга», сообщила пресс-служба Раиса РТ.

Общая площадь Татарстанской экспозиции составляет 204 квадратных метра. Стенд Татарстана выполнен в белых тонах, основной акцент – на цифровых экранах, где будут демонстрироваться достижения промышленников республики. Предусмотрены отдельные зоны для ведения переговоров и подписания документов.

Продукцию на выставке представляют более 30 компаний Татарстана, а всего в делегацию республики под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова вошли около 200 человек – представители органов власти и бизнеса.

По словам Олега Коробченко, экспозиция Татарстана демонстрирует практически весь промышленный, инновационный и технологический потенциал нашей республики.

Так, свою продукцию здесь представляют: «Судостроительная корпорация “Ак Барс”», Казанский вертолетный завод, «РариТэк-холдинг», «Татлифт», «Промэнерго», «Энергоразвитие», «КЭР-Холдинг», Kama Tyres – и многие другие.

Участникам выставки презентуют в том числе судно на подводных крыльях «Метеор», модель беспилотного летательного аппарата, зарядные станции для электромобилей, аккумуляторы, технологическое оборудование и последние достижения IT-индустрии.

Олег Коробченко отметил, что на полях выставки планируется подписание ряда соглашений, в том числе на стенде Татарстана ожидается подписание соглашения между банком «Россия» и группой ЭНЭЛТ (разрабатывает решения в области систем бесперебойного электропитания) о финансировании проектов.

Продукцию на выставке представляют более 30 компаний Татарстана Фото: t.me/made_in_tatarstan

Материалы для трапов самолетов и спасательного оборудования

Новые разработки также привез Казанский завод синтетического каучука (КЗСК). Предприятие презентует тиоколовый герметик в новой картриджной упаковке. Предприятие также покажет еще одну новую разработку – тканепленочные материалы для производства трапов самолетов и спасательного оборудования.

Отметим, что предприятие является одним из трех производителей в мире, изготавливающих тиокол – вещество для создания герметизирующих паст, которые используются в автомобильной промышленности, в авиапромышленности, в судостроении и строительстве.

В пресс-службе завода рассказали, что еще среди новинок представлены резинотехнические изделия, применяемые в авиации, которые по некоторым показателям обгоняют западные аналоги.

Экспозиция Татарстана демонстрирует практически весь промышленный, инновационный и технологический потенциал нашей республики Фото: t.me/made_in_tatarstan

Технология одновременной добычи палладия, золота и меди

Одним из знаковых событий станет презентация новейшей технологии, позволяющей одновременно добывать из руды палладий, золото и медь, рассказал «Татар-информу» председатель Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров. Эту разработку республика покажет впервые.

Помимо этого, Промкластер РТ традиционно представит компании, которые выпускают трубы с покрытием, шинопроводы, источники бесперебойного питания, оборудование для освещения городов и спортивных объектов.

Он также добавил, что на выставке представят литейно-механический завод и его технологию литья алюминия и производство тентовой продукции. Майоров отметил, что «Иннопром», как и любая выставка, имеет три главные цели: продажи, кооперация и поиск новых технологий.

«Выставка, как и любое другое коммуникационное мероприятие, направлена на продвижение продукции республики. Это основная цель – продавать. Также важно развитие кооперации: на “Иннопроме” мы в первую очередь будем рассматривать партнерство с белорусскими коллегами. Ну и, конечно же, заниматься поиском новых технологий, которые помогут увеличить производительность и снизить себестоимость продукции», – рассказал председатель Промкластера Татарстана.

На полях выставки планируется подписание ряда соглашений Фото: t.me/made_in_tatarstan

Мишустин примет участие в стратсессии выставки

Ключевая тема форума в этом году – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Главная стратегическая сессия, посвященная этой теме, пройдет сегодня с участием Председателя Правительства России Михаила Мишустина, Премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Перед началом обсуждения состоится торжественная церемония открытия выставки, а также вручение Национальной промышленной премии «Индустрия».

Если же говорить про выставку в целом, то большинство сессий и совещаний будут посвящены международному сотрудничеству, логистике, коммуникациям, а также развитию инфраструктуры, интеллектуальных платформ и кибербезопасности.