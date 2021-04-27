Проектирование второго участка Вознесенского тракта в Казани завершат в конце 2021 года

Завершить проектирование второго участка Вознесенского тракта в Казани планируется в конце этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Сегодня ведется проектирование второго участка — от проспекта Победы до трассы М7. Завершение этих работ запланировано на конец текущего года. То есть проект Вознесенского тракта мы будем иметь полностью, а завершение работ по его строительству зависит от финансирования. Проект очень дорогой, инфраструктурный. Мы надеемся, что, может быть, нам удастся попасть в какую-то из федеральных программ, чтобы эти работы выполнить», — сказал спикер.

Куляжев отметил, что есть проектно-сметная документация по первому участку Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до проспекта Победы со строительством многоуровневых развязок, трех подземных и одного надземного пешеходных переходов, которая прошла госэкспертизу.

«Стоимость этого участка протяженностью около 4 километров составляет 12 млрд рублей, причем из них только 25% — стоимость устройства дорожного полотна. Все остальные средства требуются на переустройство инженерных коммуникаций, газопроводов, ливневой канализации и так далее», — подчеркнул замруководителя исполкома Казани.

По его словам, строительство Вознесенского тракта сильно разгрузит в том числе и Мамадышский тракт, реконструкция которого не предполагается. «Но на месте перекрестков по генплану заложено строительство многоуровневых развязок. Пока их проектирование не ведется. Мы планируем это делать в ближайшие годы. И, наверное, было бы оптимально сейчас направить все силы на изыскание возможностей для строительства Вознесенского тракта. Он решит проблемы по Мамадышскому тракту, разгрузит выезды из поселков, что сейчас сильно затруднено», — заключил Куляжев.

В Советском районе Казани начаты подготовительные земляные работы и переустройство инженерных коммуникаций под строительство шестиполосной автодороги по Вознесенскому тракту — на участке от Аметьевской магистрали до проспекта Победы протяженностью 3,8 километра. В перспективе общая длина магистрали, согласно генплану, составит около 10 километров, о чем сообщало ИА «Татар-информ».