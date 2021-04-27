Километры дорог и мостов: как изменится дорожная сеть Татарстана благодаря нацпроекту

В Татарстане за год построят 55,5 км новых дорог

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин, на дорожные работы в Татарстане в этом году предусмотрено выделение 37,6 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей поступит из муниципального дорожного фонда. «Планируется построить 55,5 км дорог и отремонтировать 739,2 км», — сказал спикер.

По словам Чукина, на региональных дорогах будет построено и реконструировано 53 объекта, в том числе 7 мостов. На эти работы выделено более 5 млрд рублей. На капремонт 281 дорожного объекта общей протяженностью 145,4 км, в том числе пяти мостов, запланировано свыше 11 млрд рублей.

На содержание региональных автодорог и на проектные работы будет направлено более 5 млрд рублей. Кроме того, запланирована реализация программ по ремонту дорожно-уличной сети. Одна из них касается устройства щебеночно-песчаного покрытия в сельских населенных пунктах. На ремонт 135 км дорог из республиканского бюджета выделят 1 млрд рублей.

По программе ремонта существующего асфальтобетонного покрытия дорог населенных пунктов будет отремонтировано 88 км. Финансирование из республиканского бюджета составит 1 млрд рублей. Планируется также ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов общей протяженностью свыше 110 км. На эти цели из муниципального дорожного фонда направят около 1,2 млн рублей.

Более того, будут обустроены подъездные дороги к 30 фермерским хозяйствам в 17 районах и отремонтирована 21 дорога к садовым обществам в 12 районах, в том числе в Казани и Набережных Челнах. В этом году продолжится реализация республиканской программы «Наш двор», инициированная Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Работы запланированы на 1074 объектах.

Благодаря нацпроекту отремонтировали 792 км автодорог

Артем Чукин упомянул, что Татарстан участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который действует с 2017 года. «Мы должны достигнуть показателя нормативного состояния дорог в агломерациях 85%, по региональным дорогам — 50%. Сегодня по региональным дорогам этот показатель составляет 48%, по агломерациям — 82%. За весь период реализации национального проекта отремонтировано 792 км автомобильных дорог», — подчеркнул он.

В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 96,7 км региональных дорог, что обеспечит достижение 48,2% их нормативного состояния. В Казанской агломерации отремонтируют 61,6 км, в том числе 13,5 км улиц Казани и 48,2 км региональных дорог.

В Набережночелнинской агломерации проведут ремонт 48,4 км, включая 1,4 км улиц Набережных Челнов и 47 км региональных дорог. В Нижнекамской агломерации запланирован ремонт 11,1 км дорог.

«Общая сумма финансирования составляет 12,1 млрд рублей, в том числе 9,1 млрд рублей — средства федерального бюджета, более 3 млрд рублей — республиканского. Отдельно еще 370 млн рублей направляется на развитие информационных транспортных систем в области дорожного хозяйства», — отметил Чукин.

По его словам, при реализации национального проекта на 86 объектах будут применены новые технологии и материалы. В частности, дорожники уложат асфальтобетонное покрытие, запроектированное по новым ГОСТам.

По программе «Наш двор» благоустроят дворовые территории для 110 тыс. казанцев

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал, что на дорожные работы в столице Татарстана из различных источников будет направлено 11,7 млрд рублей.

На ремонт объектов улично-дорожной сети предусмотрено 2,9 млрд рублей, из которых 640 млн рублей выделят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Куляжев уточнил, что по проекту выполнят ремонт участков 11 улиц — Рауиса Гареева, Хезмэт, Белинского, Беломорской, Гагарина, Гладилова, Голубятникова, Лесной, Магистральной, Маршала Чуйкова и Старательного переулка.

«В программу ремонта также включены 78 внутриквартальных проездов, ведущих в том числе к дворовым территориям, благоустраиваемым в текущем году по президентской программе „Наш двор“, и социальным объектам», — заметил он.

Кроме того, в поселках Аметьево, Старые Горки, Вознесение, Константиновка, Северный, Борисоглебское, Залесный, Аракчино, Плодопитомник, Борисково предусмотрен ремонт 22 улиц.

Устройство и ремонт дорог запланированы и к пяти садовым обществам — «Акинское», «Домостроитель», «Строитель № 1», «Залив» и «Совет», на которых расположено более 700 садовых участков.

«Всего по этой программе будут отремонтированы дороги общей протяженностью около 50 км», — уточнил заместитель руководителя исполкома.

На программу проектирования, строительства и реконструкции объектов будет направлено 6,5 млрд рублей. «По этой программе продолжится строительство Большого Казанского кольца. Уже ведется расширение улицы Тихорецкая с двух полос до четырех на участке от улицы Технической до Магистральной. Планируются работы на улице Меховщиков в рамках Большого Казанского кольца с расширением улицы и приведением ее в нормативный вид», — проинформировал спикер.

В Кировском районе продолжается строительство четырехполосной автодороги от улицы Несмелова до трассы М7, которая в будущем станет дублером Горьковского шоссе. В Советском районе начаты подготовительные земляные работы и переустройство инженерных коммуникаций под строительство шестиполосной автодороги по Вознесенскому тракту — на участке от Аметьевской магистрали до проспекта Победы протяженностью 3,8 км. «В перспективе общая длина магистрали по генплану Казани составит около 10 километров. Это будет еще одна вылетная магистраль, имеющая огромное значение для нашего города», — подчеркнул Куляжев.

Он добавил, что в Приволжском районе ведутся земляные работы и переустройство коммуникаций под разворотную петлю по Оренбургскому тракту. «Данная конструкция направлена на улучшение дорожно-транспортной ситуации при выезде из микрорайонов „Лесной городок“, М-14 и „Палитра“. Работы по устройству петли планируется завершить в октябре текущего года», — заявил заместитель руководителя исполкома.

На реализацию президентской программы «Наш двор» в этом году в Казани предусмотрено 2,3 млрд рублей. Планируется благоустроить 408 дворовых территорий площадью асфальтового покрытия 520 тыс. кв. метров. «Программа коснется 110 тыс. горожан. С жителями обсуждены все проекты благоустройства дворов, которые будут обновлены в текущем году», — заключил спикер.