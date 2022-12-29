Аэропорт Казани впервые в истории гражданской авиации Татарстана обслужил 4 млн человек

Аэропорт Казани за этот год обслужил 4 млн пассажиров. Такой показатель достигнут впервые в истории гражданской авиации Татарстана.

Четырехмиллионный пассажир определился сегодня во время регистрации на рейсе Казань – Санкт-Петербург авиакомпании Nordwind Airlines. Им стала Елена Ведрова из Кирова.

«Так получилось, что наше путешествие в Санкт-Петербург на Новый год происходит через Казань. А так мы летаем отдыхать в теплые страны через Казань. Это наш первый семейный выезд на Новый год, раньше отмечали этот праздник дома. И недавно у меня был день рождения. Сегодня все неожиданно», – поделилась впечатлениями Ведрова.

Юбилейному пассажиру вручили сувениры, а также сертификат на обслуживание в залах повышенной комфортности аэропорта и сертификат на бесплатный перелет от авиакомпании.

Генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов отметил, что достижение рекордного объема пассажиропотока произошло благодаря работе всего коллектива воздушной гавани.

«Произошел высокий подъем перевозок на внутренних линиях, соответственно, такой результат – 4 млн обслуженных пассажиров. Это знаковое событие в истории аэропорта и республики в целом», – подчеркнул он.

Романцов добавил, что работа по открытию новых направлений ведется постоянно и будет продолжена.