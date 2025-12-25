Проектирование кольцевой железной дороги в Казани завершено. Сейчас решается вопрос с финансированием проекта. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин.

«Проект находится на госэкспертизе. Считаем проект завершенным в части разработки. Сейчас прорабатывается вопрос финансовой реализации этого проекта. То есть, как лучше сформировать оплату затрат на его реализацию. И после того, как решение будет принято, проект будет реализовываться. Проект не закрыт», – рассказал он.

Ананьин отметил, что в рамках первого этапа планируется построить путь от Нового Аракчино с заходом на станцию Восстание-Пассажирская.

По его словам, второй этап проекта более сложный. «Участок географически очень сложный – там выемки, насыпи высотой до 17 метров. Но чтобы выйти на второй этап, сначала нужно реализовать первый», – отметил заместитель главного инженера.

По информации, ранее опубликованной на сайте госзакупок, протяженность первого этапа кольцевой железной дороги – 11,8 км. Участок будет пролегать между станциями Новое Аракчино и Казань-2 с прохождением через станцию Восстания (грузовая).