Александр Черемнов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане завершается проектирование первого этапа кольцевой железной дороги Казани. Осталось доработать один раздел, связанный с транспортной безопасностью. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Мы договорились с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ о том, что они делают проект за счет средств республики. И дальше вырабатываем схему, как ввести в строй. Министерство завершает последний раздел – по транспортной безопасности», – рассказал он.

Черемнов подчеркнул, что это важный раздел, без которого нельзя запустить проект и реализовать его. «Сегодня транспортной безопасности уделяется большое внимание. И новый строящийся объект просто не пройдет ни одну экспертизу без этого раздела. Выбран подрядчик, очень плотно занимается этим вопросом. Это единственный раздел, который недоработан и находится в проектировании», – пояснил он.

Черемнов выразил уверенность, что в ближайшее время проектирование завершится и нужно будет вырабатывать схемы его запуска. «Но пока идет проектирование. Будет проект, будем решать вопросы, как строить. Это не годовой проект, тем более протяженность даже первого этапа не такая маленькая», – заявил он.

Замначальника ГЖД по территориальному управлению также ответил на вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали в Татарстане. Он напомнил, что принято решение сначала построить ВСМ Москва – Санкт-Петербург. «Наверное, мы следующие», – сказал он.

По информации, опубликованной на сайте госзакупок, протяженность первого этапа кольцевой железной дороги – 11,8 км. Участок будет пролегать между станциями «Новое Аракчино» и «Казань-2» с прохождением через станцию Восстания (грузовая).