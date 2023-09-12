Проект железной дороги между Казанью и Новой Турой прошел экспертизу

Проект строительства железнодорожных путей с запуском электрички по маршруту Новая Тура — «Салават купере» — Казань получил положительное заключение экспертизы.

«Имеется положительное заключение экспертизы. Руководство республики в курсе этого вопроса. При появлении финансовой возможности этот проект будет реализован», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Проект городской электрички связан с «Большим Зеленодольском», который появился почти 15 лет назад — проект тогда предложил руководивший в то время Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Хуснуллин.

По концепции «Большого Зеленодольска» предполагается строительство жилых массивов вдоль оси: трассы «Казань — Зеленодольск».

Сейчас проект находится в стадии реализации. Он разделен на 2 этапа. В общей сложности до 2030 года планируется ввести 5,7 млн квадратных метров жилья для 182,6 тыс. человек. На первом этапе — до 2025 года — будет построено 888,8 тыс. квадратных метров, новое жилье получат более 27 тыс. человек.