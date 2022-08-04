Проект застройки Серебряного бора в Казани вынесен на общественное обсуждение

Планировка территории «Экорайон» – части Серебряного бора в Кировском районе Казани – вынесена на общественное обсуждение, следует из документов мэрии.

Площадь территории составляет 759,45 га, она находится в районе Аракчино.

Новыми жителями «Экорайона», как ожидается, станут 17,5 тыс. человек. Здесь планируется построить многоэтажные и частные дома, школы и детские сады.

Подробнее о проекте в материале «Татар-информа»: «Инвесторы идут в «Серебряный бор»: Казань вырастет на 1 млн квадратных метров».