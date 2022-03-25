Проект «Zа нами правда!» объявил о новом этапе конкурса патриотического контента

Названы имена первой десятки победителей проекта «Zа нами правда!». Жители разных регионов России получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, «Кинопоиск HD», Premier, VK Музыка, «Яндекс.Музыка» и другие. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Проект направлен на поддержку специальной военной операции на Украине и отмечает лучшие публикации по данной теме. Среди его победителей оказались представители Башкирии, Тамбовской, Московской, Ивановской, Рязанской, Кемеровской, Тамбовской, Тульской, Брянской и Курганской областей. И это лишь предварительные итоги проекта — своих победителей ожидают еще 90 призов.

«Команда проекта решила пойти еще дальше и объявить еще один конкурс — 30 лучших авторов контента получат фирменный Z-мерч. <...> Первые 10 победителей будут награждены мерчем уже в следующую пятницу, 1 апреля», — рассказывается на странице проекта во «ВКонтакте».

К участию принимаются картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы. Их нужно разместить на сайте проекта и страницах в соцсетях.

Ознакомиться с публикациями победителей можно на сайте.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Вся российская военная техника, участвующая в событиях, промаркирована символами Z и V. Об их значении ранее рассказало Минобороны РФ.