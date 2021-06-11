Проект «Хатлар йорты» выпустил открытки к 30-летию инаугурации первого Президента РТ

Объединение «Хатлар йорты» («Дом писем») вместе с АО «Татмедиа» выпустило открытки, посвященные 30-летию вступления в должность первого Президента Татарстана. Минтимер Шаймиев занял этот пост 4 июля 1991 года.

На карточках размещены ставшие легендарными высказывания Государственного Советника РТ. На обороте написаны пожелания: «Безгә берәүне дә айдан ташламаганнар. Барысы да — үзебезнеке!» и «Акылыбыз да, көчебез дә, уңганлыгыбыз да җитәрлек!».

Автор проекта «Хатлар йорты» Энже Садыкова прокомментировала выпуск этой мини-серии: «По моему мнению, это не только открытка. Потому что там написаны не пожелания, там написаны мотивирующие слова, на сегодняшний день такие открытки наиболее популярны. Минтимер Шаймиев — это наш бабай, наш символ».

«Мы надеемся, что эта маленькая коллекция достигнет большого успеха. Этим набором мы начинаем новую серию открыток с выдающимися личностями Татарстана», — рассказала она.

По словам Энже Садыковой, сегодня на открывшейся в Госсовете РТ выставке, посвященной 30-летию избрания первого Президента Татарстана, новые открытки были вручены действующему руководителю республики Рустаму Минниханову и самому Минтимеру Шаймиеву.