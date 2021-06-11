Минниханов и Шаймиев посетили выставку в честь избрания первого Президента Татарстана

В здании Государственного Совета Татарстана сегодня открылась выставка фотографий, посвященная 30-летию со дня избрания первого Президента республики. Экспозицию осмотрели Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Тридцать лет назад 18 апреля 1991 года Верховным Советом ТАССР был учрежден институт президентства, который в значительной мере уравновесил нашу политико-правовую систему, придал ей созидательную динамику. Позже, 12 июня 1991 года, впервые большинством голосов всенародно был избран Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев», — рассказал на 22-м заседании Госсовета глава парламента.

На выставке представлены черно-белые и цветные фотографии. На снимках в числе прочих запечатлены и мероприятия, в которых принимал участие Минтимер Шаймиев. Например, можно увидеть фотопортрет Государственного Советника, который был тогда Председателем Верховного Совета ТАССР, сделанный во время его выступления перед принятием Декларации о государственном суверенитете Татарстана. Кроме того, есть фотографии церемонии вступления Шаймиева в должность Президента Татарстана и его посещения Болгара вместе с Президентом Венгрии Арпадом Генцем.

Более того, представлена фотография одного из моментов такого исторического для Татарстана события, как принятие Конституции РТ Верховным Советом республики в 1992 году. Включена в экспозицию и фотография митинга перед референдумом по вопросу о государственном статусе РТ.