Проект внедрения биржевой торговли в экономику Татарстана сократил бюджетные расходы

Биржевая модель торговли в разных отраслях Татарстана, в том числе в строительстве, открывает новые возможности и преимущества для всех участников рынка – производителей, поставщиков, застройщиков, субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Казанского филиала БИРЖИ ЦТС Дмитрий Золотов.

«У нас на одной площадке встречаются подрядчики, поставщики и дилеры. Для поставщиков и дилеров это также возможность реализовать свой товар, конкурируя с заводами-производителями», – сообщил он.

Участники биржи расширяют клиентскую базу в регионе и за его пределами, работают через стандартизированные заявки и спецификации, снижают операционные расходы на обработку заказов и возможные риски.

«Застройщики и подрядчики уверены в сделке. К примеру, строительная компания выходит на биржу, чтобы купить арматуру. Она выставляет аукцион по покупке 10 тонн арматуры по цене, заложенной в смету. Дальше поставщики – заводы, дилеры и дистрибьюторы начинают бороться путем снижения цены. Это вызывает экономический эффект. В торгах участвуют государственные компании. Поэтому в конечном итоге сокращаются расходы средств консолидированного бюджета республики», – сообщил директор Казанского филиала БИРЖИ ЦТС.

Пилотный проект по внедрению механизма биржевой торговли стартовал в начале 2025 года в Татарстане. Сначала он охватил строительство, а позже нефтехимию, сельское хозяйство и лесную отрасль. В республике формируется новая модель работы с ключевыми материалами – через биржевые механизмы.

Подробнее о проекте по внедрению биржевой торговли в экономическую деятельность региона читайте в материале «Татар-информа».