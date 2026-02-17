Проект «Тархан» приступает к съемкам юбилейного, пятого сезона

Фото: пресс-служба конкурса «Тархан»

В Национальной библиотеке РТ с 18 по 20 февраля состоятся съемки одной восьмой финала юбилейного, пятого сезона историко-культурного конкурса «Тархан». В очном телевизионном туре примут участие 40 старшеклассников из 14 муниципальных районов и городов Татарстана и Ульяновской области, сообщают организаторы мероприятия.

Среди пробившихся в одну восьмую финала – призеры и победители региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, лингвистике, МХК и праву, а также Республиканской олимпиады по истории Татарстана и татарского народа.

Конкурс в этом году посвящен Году единства народов России, а темой первого этапа очного тура для состязающихся станет история Казанского края со второй половине XVI по начало XX века. По традиции им предстоит также чтение стихов и прозы юбиляров этого года – классиков татарской литературы Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и Фатиха Амирхана.

На съёмочной площадке участников по традиции ждут встречи с ведущими экспертами, преподавателями университета и бессменным ведущим – и. о. директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, профессором Раилем Фахрутдиновым.

Инициатива реализуется Министерством культуры РТ совместно с ИМОИиВ Казанского федерального университета при поддержке Всемирного конгресса татар. Победитель и призеры конкурса получают возможность поступления в КФУ на направление обучения «История тюркских народов». Реализует телепроект казанская студия «Алиен». Телевизионную версию транслируют каналы ТНВ и «Универ ТВ».

Конкурс «Тархан» признан лучшим просветительским проектом 2025 года по версии портала «Миллиард.Татар». В нынешнем сезоне он собрал рекордное число заявок от школьников – около 600.