Юбилейный сезон конкурса «Тархан» собрал 600 заявок от школьников

Третий сезон конкурса «Тархан»

Фото: пресс-служба конкурса «Тархан»

В первый заочный тур юбилейного, пятого сезона историко-культурного конкурса «Тархан» было подано около 600 заявок от школьников. Заявочная кампания завершилась 31 декабря 2025 года, сообщают организаторы конкурса.

В дальнейшем все этапы отбора – тестирование на знание истории России и Татарстана, а также написание эссе «Моя история» – смогли преодолеть 147 учащихся из 18 районов республики.

При этом 16 участников неплохо справились с тестированием, но оказались учащимися 8-х и 9-х классов. Согласно условиям конкурса, не смогут принять участие в телевизионном очном туре, отметила редактор телепроекта Гульнара Хабибуллина.

Заработать 48 баллов из 50 смогли пятеро конкурсантов. Среди них и Рашид Айбетов, который будет представлять в пятом сезоне просветительского проекта Ульяновскую область.

Две ученицы Поисевской средней образовательной школы Актанышского района РТ станут участницами конкурса «Тархан» уже во второй раз.

Вместе с тем рекордсменом по числу поданных на конкурс заявок в этом году вновь стал Пушкинский лицей №78 Набережных Челнов. Участниками интеллектуального состязания стали 66 лицеистов.

Помимо представителей названного выше учебного заведения, в очный тур прошли учащиеся сильнейших школ Казани, Зеленодольска, Кукмора, Актаныша, Нижнекамска и других населенных пунктов Татарстана. Всего в первый телевизионный тур пробились 40 школьников.

По традиции этот этап конкурса пройдет на площадке Национальной библиотеки РТ – 17, 18, 19 и 20 февраля 2026 года. Будут разыграны путевки в четвертьфинал.

Темой одной восьмой финала станет Казанский край со второй половины XVI до начала XX века (по 1917 год). В традиционном литературном конкурсе участникам предстоит прочитать произведения авторов – юбиляров 2026 года.

Только шестеро старшеклассников в итоге станут финалистами и получат приоритетное право поступления в Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета на профиль «История тюркских народов».

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РТ, ИМОИиВ и Всемирного конгресса татар уже пятый год. Он направлен на популяризацию изучения истории, традиций и культуры тюркских народов у молодежи. Инициатива признана лучшим просветительским проектом 2025 года по версии народного голосования на портале «Миллиард.Татар».