Проект танка казанского школьника выиграл в конкурсе «Национальное достояние России»

15-летний школьник из Казани Ибрагим Ахмадуллин стал победителем в XVIII Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» в направлении «Технологии, техническое творчество».

Юношу наградили дипломом и серебряным нагрудным знаком «Национальное достижение».

Фото: © Айрат Ибрагимов

Ибрагим занимается робототехникой с четырех лет. Увлекаться этим он начал еще в Нижневартовске, где жила семья мальчика. К слову, Ахмадуллины – многодетные родители, они воспитывают двух сыновей и трех дочек. Несколько лет назад они переехали в Казань.

Победитель конкурса спроектировал свой танк еще год назад. Он трудился над ним чуть меньше года, тщательно продумывая все детали. Для этого Ибрагим кропотливо изучал танкостроение, в том числе устройство зарубежных и отечественных боевых машин.

Фото: © Айрат Ибрагимов

«Когда в бой пойдут KF51 и “Абрамс Икс”, у нашей “Арматы” появятся проблемы, потому что этот танк разрабатывался до появления новой тактики боя. И какой бы хорошей не была эта модель, она будет уступать KF51 и “Абрамс Икс”, потому что они были адаптированы под современные условия. Свою модель танка я разрабатывал с учетом всего этого. При этом собрать его можно, не используя зарубежные элементы. Прицелы, вся электроника, приборы наблюдения, органы управления – это все есть у нас. Я старался разработать его так, чтобы ничего нового не создавать для его сборки», – поделился Ибрагим Ахмадуллин.

Фото: © Айрат Ибрагимов

Сейчас Ибрагим уже готовит патент на свой проект и надеется, что вскоре его танк появится на СВО.