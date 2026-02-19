Проект строительства взлетно-посадочной полосы в Сабинском районе РТ прошел госэкспертизу

Проект строительства искусственной взлетно-посадочной полосы «Мингер» в Сабинском районе Татарстана получил положительное заключение государственной экспертизы. Сведения об этом опубликованы в Едином государственном реестре заключений.

Объект планируется разместить в Тимершикском сельском поселении Сабинского муниципального района Татарстана. Застройщиком указан Исполнительный комитет Сабинского муниципального района.

Ранее сообщалось, что на строительство первой очереди горнолыжного комплекса в деревне Илебер Сабинского района Татарстана направят 162 млн рублей.