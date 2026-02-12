news_header_top
Общество 12 февраля 2026 09:16

На строительство горнолыжного комплекса в Сабинском районе направят 162 млн рублей

На строительство первой очереди горнолыжного комплекса в деревне Илебер Сабинского района Татарстана направят 162 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В рамках начального этапа работ запланированы земляные работы, устройство фундаментов и оснований, прокладка наружных электрических сетей и линий связи. Кроме того, проект предусматривает формирование холма, обустройство учебного склона и подготовку горнолыжной трассы.

Завершение первой очереди комплекса намечено на декабрь текущего года.

Ранее сообщалось, что в Сабинском районе Республики Татарстан планируют открыть горнолыжный комплекс. Он будет расположен между Богатыми Сабами и Шеморданом, вблизи села Мингер.

#горнолыжный комплекс #Сабинский район #госзакупки
