Фото: мэрия Казани

Проект строительства школы в казанском ЖК «Весна-2» прошел экспертизу. Положительное заключение опубликовано в ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства».

Новое образовательное учреджение рассчитано на 1501 место. Напомним, что естественно-научный лицей в жилом комплексе возводится по национальному проекту «Образование». В эксплуатацию его планируют ввести к 1 сентября.

В заключении указано, что застройщиком объекта является Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Подготовкой документации занимался «Татинвестгражданпроект».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.