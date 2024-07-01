Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Проект строительства школы в казанском ЖК «Весна-2» прошел экспертизу
Проект строительства школы в казанском ЖК «Весна-2» прошел экспертизу. Положительное заключение опубликовано в ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства».
Новое образовательное учреджение рассчитано на 1501 место. Напомним, что естественно-научный лицей в жилом комплексе возводится по национальному проекту «Образование». В эксплуатацию его планируют ввести к 1 сентября.
В заключении указано, что застройщиком объекта является Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Подготовкой документации занимался «Татинвестгражданпроект».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»