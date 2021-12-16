Проект строительства обхода села Сокуры в Татарстане будет готов к октябрю 2022 года

Проектная документация реконструкции участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры должна быть готова к концу сентября 2022 года. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов в интервью ИА «Татар-информ».

«Участок автодороги с 20-го по 43-й километр – самый загруженный. Дорога не справляется с транспортным потоком, нагрузка колоссальная. Более того, трасса М12 будет пересекать дорогу Казань – Оренбург, пройдет дальше Сокуров. И транспортный поток в разы увеличится. Поэтому назрела необходимость провести реконструкцию участка автодороги и построить обход», – сказал собеседник информагентства.

Максимальная интенсивность движения на этом отрезке сейчас составляет более 24 тыс. автомобилей в сутки. Планируется привести участок с 20-го по 43 км автодороги Казань – Оренбург с третьей в первую категорию, то есть расширить его до четырех полос движения.

Кроме того, запланирована реконструкция трех мостов, в том числе через Мешу и Каипку, строительство двух разноуровневых транспортных развязок, трех путепроводов, пяти надземных пешеходных переходов и двух переездов для сельскохозяйственной техники.

«Рассматривали различные варианты трассировки обхода. Мы работали с руководством муниципалитета Лаишевского района, чтобы учесть их утвержденный генплан. Рассматривали вариант северного обхода села Сокуры, но он не подошел, поскольку там проходит газопровод. Решили сделать “глубокий” обход, но он оказался дорогостоящим», – отметил Мингазов.

По его словам, на данный момент выбран оптимальный вариант «малого южного» обхода, поскольку он максимально учитывает интересы жителей, инвесторов и согласован с генпланом развития Лаишевского района.

«Это всего три километра. Там есть определенный транспортный коридор. Обход пройдет по южной части мало застроенной территории села Сокуры», – уточнил руководитель управления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане реконструкция участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры может обойтись в 17 млрд рублей.