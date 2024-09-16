Проект «СалаваТік» опубликовал новый клип — на народную песню «Ашхабад»

Группа «СалаваТік» записала клип на татарскую народную песню «Ашхабад», сегодня он появился в Сети.

«Мы неспроста вновь обратились к народной песне: ее мелодия и мотив просты, она легко запоминается. Также определяющим фактором в выборе песни „Ашхабад“ послужили ее слова: они о друзьях и силе дружбы», — заметила главный редактор журналов «Салават Купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

«При написании сценария мы старались сделать акцент на силу дружбы. На видео „Салаватики“ живут на разных континентах. Но это не мешает им быть друзьями. В любой точке мира их объединяет дружба. А в нашем случае хотелось бы, чтобы татарская песня объединяла наших соотечественников, чтобы слушателей татарских песен и тех, кто подпевает „Салаватикам“, становилось больше с каждым днем», — добавила она.

«С каждым днем крепнет дружба и между „Салаватиками“. Дети, желающие стать „Салаватиками“, объединились и в этом году начали посещать детскую студию „Салаватик“. После летних каникул обучение в школе продолжится», — отметили в свою очередь организаторы «Салаватской школы».

«С 17 сентября начинаем занятия. По вторникам и четвергам мы будем проводить обучение по четырем направлениям. Дети с нетерпением ждут занятий по татарскому языку, хореографии, вокалу и сценическому мастерству. Всего на обучение записались более 60 детей. Есть и новшества. Дети, которые активно участвуют во всех занятиях, не пропускают их, смогут принять участие в видеоклипах „Салаватиков“. Это приятная новость для ребят, посещающих студию. Съемка в клипе — очень ответственное дело. Надо хорошо выучить слова и движения песни, не бояться камеры, свободно вести себя на сцене. Мы хотим, чтобы дети, которые хотят стать „Салаватиками“, тоже закалялись и росли готовыми к этому», — заключили организаторы студии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ко Дню республики и города группа «СалаваTik» подготовили для своих маленьких зрителей музыкальный подарок.