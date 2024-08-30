Группа «СалаваTik» исполнила песню про Казань ко Дню Республики и города

Ко Дню республики и города группа «СалаваTik» подготовили для своих маленьких зрителей музыкальный подарок. Сегодня на просторах интернета появилось видео на песню «Казаным – туган калам» («Казань – мой родной город) в их исполнении. Автор слов – известная поэтесса, заслуженный деятель искусств Татарстана Резеда Валеева, композитор – Ильяс Гилязетдин, сообщает музыкальная группа.

«В проекте «СалаваTik» существует прекрасная традиция. Каждый год к 30 августа мы представляем новое видео о нашей Республике, нашей столице. Государственный Гимн Республики Татарстан в исполнении группы «СалаватТіk» набрал 46 тысяч просмотров, песня «Мин яратам сине, Татарстан!» («Я люблю тебя, Татарстан») – 59 тысяч. Песня «Казаным – туган калам» малоизвестна сегодняшним поколениям. Однако в 2000-е годы её многие исполняли с удовольствием. Мы надеемся, что благодаря группе «СалаваТік» эта песня получит новую известность и в наши дни. Ведь и слова звучные, и мелодия приятная», – говорит главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Композитор Гилязетдин также поблагодарил проект «СалаваTik» за выбор именно его песни.

«Хочу выразить слова благодарности проекту «СалаваTik» за то, что выбрали именно эту песню. Это большой подарок для меня как для композитора. Вместе с Резедой Валеевой мы сочинили 45 песен. С ней было очень легко работать. В 1996 году мне пришла в голову идея написать песню о Казани. Когда я поделился со своей идеей с Резедой Валеевой, она за короткое время сочинила текст. В 2000 году на стадионе Казани ансамбль песни и танца исполнил эту песню. Это песня написана от души», — говорит Гилязетдин.

Он добавил, что через эти поэтические строки и мелодию авторы хотели передать, как любят свой город.

«Действительно, наша столица с каждым годом меняется, облагораживается, постоянно развивается. В следующем году исполняется 95 лет со дня рождения Резеды Валеевы. В связи с этим хотелось бы собрать песни, которые мы сочинили вместе, и издать нотную книгу. В соавторстве с разными авторами я сочинил около 80 песен. Они печатались в журналах «Салават купере», «Сабантуй», «Ялкын», «Сююмбике». С любовью слушаю песни в исполнении группы «СалаваTik». Надеюсь, что в будущем услышу в их исполнении другие мои песни», – говорит композитор.

Группу «СалаваTik»теперь можно найти и на Rutube, и Вконтакте. У них открыты специальные каналы.

«Надеемся, что подписчиков станет еще больше», – говорят организаторы проекта.