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Проект реставрации Татарской филармонии прошел госэкспертизу
Проект, касающийся ремонтно-реставрационных работ в здании Татарской госфилармонии им. Тукая в Казани, прошел экспертизу. Информация о положительном заключении экспертов появилась на сайте Единого госреестра заключений.
Застройщик - сама филармония, техническим заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Проект был подготовлен «Татинвестгражданпроектом».
Татарская филармония имени Габдуллы Тукая является одной из крупнейших концертных организаций Республики Татарстан и города Казани. Это здание построили почти 70 лет назад - в 1955-м. На сегодняшний день филармония, расположенная на ул. Павлюхина, входит в список объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что проекты трех новых детсадов на 600 мест в Казани прошли экспертизу.
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